Брестские пограничники пресекли ввоз марихуаны в Беларусь

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Брест" пограничники при оформлении автобуса Setra обнаружили дорожную сумку с опасным наркотическим средством. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Водитель, 58-летний гражданин России, пытался ввезти в страну 7,63 г марихуаны, а также устройство для ее дробления с остатками растительного вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконное хранение и перевозка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.-0-