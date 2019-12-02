Брестские следователи устанавливают обстоятельства смерти младенца

2 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о смерти младенца поступило в милицию сегодня утром. Следственно-оперативная группа установила, что около полуночи брестчанка уложила своего новорожденного сына спать. Около восьми утра она хотела покормить его, но увидела ребенка в кроватке без признаков жизни. Женщина вызвала скорую помощь, прибывшие медики констатировали смерть мальчика.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-