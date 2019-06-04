Брестские спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте спасатели ликвидировали пожар в производственном цеху. Никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
В дежурную часть сегодня в 7.53 поступила информация о возгорании в цеху унитарного предприятия, расположенного на улице Ковельская. Пожар возник на первом этаже на участке по производству пластмассовых изделий. До прибытия подразделений МЧС 12 работников самостоятельно покинули здание.
"Пожар ликвидирован в 08.08. Огнем повреждены два литейных станка, закопчены окна, стены и потолок цеха. Технологический процесс приостановлен на время ремонтных работ", - отметили в областном УМЧС.
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Брестского областного управления МЧС
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