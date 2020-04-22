Брестские спасатели вынесли из горевшей квартиры 82-летнего мужчину

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 апреля 2020
Минск Малооблачно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:37 ГАИ проведет акцию по предупреждению ДТП с участием мототранспорта Общество
10:33 Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас Экономика
10:29 Минлесхоз получил более 100 предложений по изменению правил ведения охотничьего хозяйства и охоты Общество
10:27 БелМАПО разработала программы стажировок для врачей по оказанию помощи при COVID-19 Общество
10:25 На поле в Оршанском районе нашли мины времен войны Происшествия
10:24 "Белавиа" организует эвакуационный рейс из Индии Общество
10:21 МТС предоставит медикам безлимит интернета, минуты во все сети и планшеты для срочной связи с коллегами Общество
10:21 По некоторым маршрутам транспорт Минска 25 апреля пойдет по графику буднего дня Регионы
10:15 В Гродненском районе пропал 16-летний подросток Происшествия
10:15 Судьбы, сложенные в треугольник: семья Грак Общество
10:01 В России предотвратили вооруженное нападение подростка на школу В мире
09:53 Учреждения здравоохранения Гродненской области получили более Br335 тыс. спонсорской помощи Регионы
09:52 Брестские спасатели вынесли из горевшей квартиры 82-летнего мужчину Происшествия
09:40 Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Ивановской области РФ из-за оспы Экономика
09:36 Специалисты 52-го поискового батальона в этом году проведут раскопки на 117 объектах Общество
09:31 Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти" Общество
09:30 В четырех регионах Беларуси сегодня проходят электронные ярмарки вакансий Регионы
09:27 Отпечаток пальца 800-летней давности и деревянный "ксерокс" - репортаж из музейной экспозиции судебных экспертов Регионы
09:19 Правительство временно запретило вывоз из Беларуси дыхательной аппаратуры Экономика
09:16 Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса В мире
09:09 Иран впервые запустил военный спутник на орбиту В мире
08:52 День Земли отмечается сегодня в 50-й раз В мире
08:38 Полесский драмтеатр показывает в интернете архивные записи спектаклей Культура
08:31 Австралия потратит почти $60 млн на создание стратегического топливного резерва В мире
08:16 В наших силах позаботиться о безопасности друг друга - излечившаяся от COVID-19 витебчанка Общество
07:57 В США 20 штатов готовятся снять введенные из-за коронавируса ограничения В мире
07:48 Вместо шерсти и хлопка - полиэфир: в Гродно в продаже выявили опасную одежду Регионы
07:35 В ООН призвали не допустить голода библейского масштаба В мире
07:27 Проекты по дезинфекции объектов окружающей среды разрабатывают в ПолесГУ Общество
07:17 США приостановят прием иммигрантов на 60 дней В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
22 апреля 2020, 09:52

Брестские спасатели вынесли из горевшей квартиры 82-летнего мужчину

Фото МЧС
Фото МЧС

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на пожаре спасли 82-летнего пенсионера, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о происшествии спасателям поступила 21 апреля в 17.41. Горел балкон на верхнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома по ул.Кирова. Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили хозяина жилья в комнате на кровати. Мужчину вынесли на чистый воздух. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом "ожоговая травма левого и правого плеча, шеи 1-2 степени (10% тела)" пострадавшего госпитализировали.

Пожар был оперативно локализован и потушен. На балконе все выгорело, пострадало также имущество и отделка потолка (потолочная плитка полистирольная) в жилой комнате. Причина случившегося устанавливается.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брест МЧС пожар
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Витебского облисполкома На поле в Оршанском районе нашли мины времен войны
Фото из архива В Гродненском районе пропал 16-летний подросток
Фото из архива В Толочинском районе огонь уничтожил 25 т соломы
Фото Могилевского областного управления МЧС В Могилеве горел микроавтобус
Фото из архива Завершено расследование дела об убийстве мужчины в Ушачах
Фото прокуратуры Брестской области Житель Барановичей вернет в бюджет Br121,7 тыс. таможенных платежей
Главное
Во время посещения "Все хотят укусить Беларусь" - Лукашенко прокомментировал критику подходов к борьбе с коронавирусом
Ситуация в кожевенной отрасли немного улучшилась, но эффективность работы пока низкая - Румас
В Беларуси выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19
Все школьные дисциплины нацелены на формирование у учащихся патриотических качеств - Минобразования
Топ-новости
Картина дня: поездка Лукашенко в Бобруйск, рекомендации ВОЗ и урожай березового сока
В наших силах позаботиться о безопасности друг друга - излечившаяся от COVID-19 витебчанка
Судьбы, сложенные в треугольник: семья Грак
Бесконтактная заправка доступна на АЗС "Белоруснефти"
Минлесхоз получил более 100 предложений по изменению правил ведения охотничьего хозяйства и охоты
БелМАПО разработала программы стажировок для врачей по оказанию помощи при COVID-19
"Белавиа" организует эвакуационный рейс из Индии
Зеленые аллеи, бесплатные электросамокаты, никаких автомобилей во дворе: европейский квартал в Минске
Третий этап репетиционного тестирования продлен до 24 мая
День Земли отмечается сегодня в 50-й раз
По некоторым маршрутам транспорт Минска 25 апреля пойдет по графику буднего дня
Отпечаток пальца 800-летней давности и деревянный "ксерокс" - репортаж из музейной экспозиции судебных экспертов
Медики: акции поддержки дарят нам силы и чувство значимости своего труда
Донорами плазмы стали 15 человек, переболевшие COVID-19
Белорусы стали более ответственно относиться к соблюдению режима самоизоляции - Караев
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.