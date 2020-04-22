Брестские спасатели вынесли из горевшей квартиры 82-летнего мужчину

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на пожаре спасли 82-летнего пенсионера, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о происшествии спасателям поступила 21 апреля в 17.41. Горел балкон на верхнем этаже пятиэтажного многоквартирного дома по ул.Кирова. Прибывшие на место вызова работники МЧС обнаружили хозяина жилья в комнате на кровати. Мужчину вынесли на чистый воздух. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом "ожоговая травма левого и правого плеча, шеи 1-2 степени (10% тела)" пострадавшего госпитализировали.

Пожар был оперативно локализован и потушен. На балконе все выгорело, пострадало также имущество и отделка потолка (потолочная плитка полистирольная) в жилой комнате. Причина случившегося устанавливается.-0-