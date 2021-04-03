Брестские таможенники обнаружили марихуану среди автозапчастей в грузовике из Нидерландов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза марихуаны, которая была спрятана в автозапчастях, перемещаемых через таможенную границу в автопоезде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Грузовой автомобиль следовал из Нидерландов. Среди 2,5 тыс. автозапчастей служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков в одном из крыльев легкового автомобиля. Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз. Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.

Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества - опасное наркотическое средство.

Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.-0-