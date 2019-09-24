Брестские таможенники предотвратили ввоз более 2,5 тыс. единиц косметики

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" не допустили ввоз более 2,5 тыс. единиц незадекларированых косметических средств на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Нелегальная косметика - лосьоны и кремы для рук и тела, краска для волос, сыворотки, маски для лица, шампуни, зубная паста - находилась среди сборного груза. Фура со спортивной обувью, алкоголем и другими товарами следовала через белорусско-польскую границу из Германии.

Водитель, управлявший полуприцепом, представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы, однако при проведении таможенных операций сотрудники обнаружили свыше 50 наименований, сведения о которых отсутствовали.

"По предварительной оценке, общая стоимость незаконно перемещаемого товара составила свыше Br110 тыс. По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП", - отметили в ГТК. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации.-0-