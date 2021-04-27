Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз 500 бит

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС 500 бит. Эксперты признали их холодным оружием, перемещение которого через границу допускается только при наличии разрешительных документов. Такая информация опубликована на сайте ГТК, сообщает БЕЛТА.

Грузовой автомобиль Mercedes со сборным грузом въезжал в Беларусь из Украины. Во время таможенного контроля инспекторы обратили внимание, что у деревянных бит есть признаки предметов, перемещение которых через границу может быть ограничено. В представленных водителем документах товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район.

Предположения таможенников подтвердил эксперт Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. По заключению специалиста, товар относится к категории холодного оружия, ограниченного к ввозу на территорию ЕАЭС.

Биты изъяты до решения суда. По данному факту Брестская таможня проводит проверку.-0-