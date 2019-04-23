Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз партии комплектующих для окон

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз в Беларусь партии незадекларированных комплектующих деталей для окон, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Грузовой автомобиль следовал из Германии в Россию через пункт таможенного оформления "Козловичи". Согласно товаросопроводительным документам, водитель перевозил сборные элементы для окон. Во время досмотра выявлено более 1,3 тыс. единиц комплектующих, сведения о которых не были указаны. По предварительной оценке, стоимость товара оставила свыше Br40 тыс. Незадекларированный груз возвращен на территорию сопредельного государства.

"Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости товаров, являющихся предметами административного правонарушения, без их конфискации", - пояснили в таможне.-0-