Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз немецкой посуды

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии немецкой столовой посуды, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

При проведении специального мероприятия в непосредственной близости от белорусско-польской границы в Бресте остановлен микроавтобус FORD с прицепом под управлением гражданина Франции. При осмотре транспортного средства было обнаружено более 350 единиц столовой посуды, общая стоимость которой составила свыше Br40 тыс.

Установлено, что коммерческая партия посуды ввезена на территорию ЕАЭС различными гражданами под видом товаров для личного пользования и после пересечения границы в Бресте передана ее владельцу - 37-летнему водителю микроавтобуса, организовавшему незаконную схему перемещения товаров без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Столовая посуда изъята до решения суда, в отношении гражданина Брестской таможней начат административный процесс по ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.

Кроме того, в ходе осмотра транспортного средства у гражданки России, следовавшей в микроавтобусе в качестве пассажира, обнаружен лекарственный препарат, содержащий в своем составе особо опасное наркотическое средство - фолькодин. По данному факту проводится проверка.

"Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, ввезенные с целью использования в предпринимательской деятельности, то такие товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность и обращение товара в доход государства", - напомнили в ГТК.-0-

Фото Брестской таможни