Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз товаров

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" сотрудники Брестской таможни пресекли две попытки незаконного ввоза партий товаров на территорию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в таможне.

Грузовой автомобиль "Рено" следовал с автозапчастями из Польши. В ходе контроля с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса было установлено превышение количества товара по сравнению с тем, что указан в сопроводительных документах. В итоге "лишними" оказались 7350 масляных фильтров предварительной стоимостью свыше Br30 тыс.

В другом случае в грузовом автомобиле "Вольво", следовавшем из Германии на территорию России, инспекторы таможни обнаружили 68 незадекларированных монтажных лестниц общей стоимостью около Br8 тыс. Часть монтажного оборудования превышало заявленное количество, а часть товара и вовсе не значилась в предоставленных к таможенному контролю документах.

Брестская таможня начала по этим фактам административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. За недекларирование перемещаемых через границу товаров предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-