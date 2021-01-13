Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза трех грузовиков

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза трех грузовых автомобилей, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне. Белорусско-польскую границу пересекали три грузовых автомобиля Volvo, Renault и MAN. Во время таможенного контроля инспекторы заподозрили, что транспортные средства ввозятся с нарушением таможенного законодательства. По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, на трех седельных тягачах и двух полуприцепах нанесены вторичные идентификационные VIN-номера. Также таможенники установили, что регистрационные знаки автопоездов и предъявленные к таможенному оформлению свидетельства их государственной регистрации относятся к другим транспортным средствам. По предварительной оценке, общая стоимость изъятых грузовиков составила почти Br150 тыс. Материалы дел по ч.2 ст.14.1 (перемещение подлежащих декларированию товаров с сокрытием от таможенного контроля) КоАП направлены для рассмотрения в суд Московского района Бреста.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!