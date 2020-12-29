Брестские таможенники пресекли попытку ввоза крупной партии психотропов

29 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Сербии на территорию Евразийского экономического союза крупной партии психотропов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Грузовик MAN ехал из Сербии, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Козловичи". За рулем автомобиля был 42-летний серб. Водитель автопоезда предоставил к таможенному оформлению документы на ввоз партии промышленного оборудования. По решению таможенников и пограничников грузовик направили на осмотр с использованием инспекционно-досмотрового комплекса. Выяснилось, что в грузовом отсеке есть довложения. Из перемещаемого промышленного вентилятора извлечено 89 пакетов с таблетками и порошком, а также два полимерных мешка с веществом светло-коричневого цвета. Служебная собака своей реакцией указала на возможное наличие запрещенных веществ.

По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, вещества являются особо опасными психотропами трех видов: МДМА, амфетамином и метамфетамином. Их общий вес составляет почти 182 кг: такого количества хватило бы более чем на 600 тыс. доз. А общая стоимость партии на черном рынке достигает более $3,5 млн.

Брестская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу наркотиков, психотропов либо их прекурсоров или аналогов) УК. Гражданин Сербии заключен под стражу.

Таможенные органы во взаимодействии с наркоконтролем МВД проводят дальнейшие оперативные мероприятия.-0-