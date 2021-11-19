Брестские таможенники пресекли ввоз незадекларированной партии колес для грузовиков

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза комплектных колес для грузовых автомобилей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Фура DAF с полуприцепом Kögel ехала из Франции в Россию через пункт пропуска "Козловичи". Во время контроля таможенники выяснили, что в грузовом отсеке находится на 92 комплексных колеса больше, чем заявлено в товаросопроводительных документах. Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила более Br86,7 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс по ч.1 ст.15.5 (недекларирование) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-