Брестские таможенники пресекли ввоз партии незадекларированных товаров на Br175 тыс.

15 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии товаров стоимостью более Br175 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.
Грузовой автомобиль Scania ехал в Бельгию, белорусско-польскую границу пересекал в пункте пропуска "Козловичи". Перевозчик предоставил к оформлению товаросопроводительные документы со сведениями о грузе. Водитель вез зажимы, лампы, фонари наружного освещения, инструменты для завивки волос, кухонные принадлежности, лампочные гирлянды, наборы игрушечных музыкальных инструментов, защитные пленки экрана и другое.
Сотрудники таможни во время контроля выяснили, что часть товара не соответствует заявленным в документах сведениям, а вторая отсутствует. Фактический объем груза завышен на 25 тыс. единиц.
Брестской таможней начат административный процесс по ст.15.4 (нарушение порядка убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-