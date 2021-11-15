Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз тягача с видоизмененным VIN-номером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

За рулем Renault Premium 19Т был белорус. Он ехал из Польши и пересекал границу в пункте пропуска "Козловичи". Во время таможенного осмотра внимание брестских таможенников привлекли идентификационные номера транспортного средства. Были заметны признаки, указывающие на возможное видоизменение VIN-номера грузового тягача.

Эксперт Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в своем заключении пришел к выводу, что первоначальный VIN-номер подвергался видоизменению.

По этому факту Брестская таможня начала административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. Грузовой седельный тягач 2008 года выпуска оценочной стоимостью почти Br80 тыс. изъят.-0-