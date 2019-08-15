Брестские таможенники за неделю пресекли две попытки ввоза марихуаны

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники за последнюю неделю пресекли две попытки ввоза на территорию ЕАЭС марихуаны, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В первом случае 41-летний гражданин России пытался провезти марихуану в косметичке, которая находилась в бардачке автомобиля Porsche. Во втором - россияне на автомобиле Ravon скрыли от таможенного контроля марихуану среди личных вещей в рюкзаке.

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердили, что в обоих случаях изъятые вещества являются опасным наркотическим средством - марихуаной. Граждане России задержаны. Брестской таможней возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 УК.

С начала текущего года Брестской таможней возбуждено 45 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным перемещением и оборотом гражданами наркотических средств и психотропных веществ. Данная цифра составляет 75% от общего количества возбужденных таможней дел.-0-