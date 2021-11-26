Брестские таможенники за неделю выявили 9 фактов незаконного ввоза видеокарт для майнинга

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За неделю брестские таможенники пресекли девять фактов незаконного ввоза на территорию ЕАЭС новых видеокарт иностранного производства, которые могут использоваться для майнинга криптовалют, стоимостью более Br38 тыс., сообщили БЕЛТА в ГТК.
Так, один из случаев установлен в пункте пропуска "Козловичи". "28-летний гражданин Беларуси следовал на грузовом автомобиле Renault, принадлежащем польской фирме-перевозчику, из Польши в Россию. Пассажирскую таможенную декларацию водитель не подавал, устных заявлений о перемещении товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не поступало. Однако при проведении таможенных операций обнаружены четыре видеокарты и ноутбук, перемещаемых способом, затрудняющим обнаружение", - рассказали в комитете.
Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила свыше Br18 тыс.
Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин (1 БВ - Br29) с возможной конфискацией сокрытых товаров.-0-