Брестские таможенники задержали на границе россиянку с 100 кг экстази

11 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии наркотиков и психотропов, которые гражданка России пыталась переместить в тайниках своего автомобиля, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Польско-белорусскую границу 38-летняя россиянка пересекала на автомобиле Chrysler 2010 года выпуска в пункте пропуска "Домачево". Женщина ехала по красному коридору, представив к декларированию электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре машины с использованием инспекционно-досмотрового комплекса таможенники выявили сокрытый товар.

Совместно с сотрудниками пограничной службы в салоне и багажнике автомобиля обнаружены специально изготовленные тайники, открывающиеся с помощью электромагнитного замка. Всего из конструктивных отсеков извлечено 100 полимерных упаковок весом более 100 кг, в которых находилось кристаллическое вещество бежевого цвета, а также три полимерных брикета со спрессованным веществом коричневого цвета весом около 550 г.

"Согласно результатам химической экспертизы изъятые вещества являются особо опасным психотропом МДМА (экстази) и гашишем. Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет", - отметили в Брестской таможне.

В отношении гражданки России возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2. ст.328-1 (незаконное перемещение через госграницу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) УК. Женщина задержана и помещена в следственный изолятор. Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-

Фото Брестской таможни