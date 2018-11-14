Брестские таможенники задержали партию пиротехники

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" пресечены две попытки незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза пиротехнических изделий, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.
В обоих случаях грузовые автомобили, в которых перевозилась пиротехника, следовали из Польши. При таможенном досмотре установлено, что в полуприцепах находятся товары, не заявленные в сопроводительных документах. На территорию ЕАЭС незаконно ввозилось свыше 14 тыс. упаковок с 130 тыс. единиц пиротехнических изделий в ассортименте. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила около Br5 тыс.
По двум фактам Брестской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно перемещаемых товаров.
В Брестской таможне напоминают, что перемещение пиротехнических изделий через таможенную границу ЕАЭС физическими лицами в качестве товаров для личного пользования запрещено. Ввезти такой товар на территорию республики могут только индивидуальные предприниматели и юридические лица при наличии разрешительных документов МЧС и его декларации.-0-
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