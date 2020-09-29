Брестский областной суд ужесточил наказание водителю такси, сбившему на переходе женщину

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд ужесточил наказание водителю такси, сбившему на пешеходном переходе женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Авария случилась вечером 14 февраля 2020 года на одной из улиц Пинска. Водитель такси не остановился перед пешеходным переходом и сбил 53-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на зеленый свет. От полученных травм пострадавшая через несколько часов умерла в больнице.

Суд Пинского района и города Пинска признал мужчину виновным по ч.2 ст.317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Тогда он был приговорен к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. На пять лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также было постановлено взыскать с фирмы такси в пользу сына погибшей женщины компенсацию морального вреда в размере Br30 тыс.

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда в апелляционном порядке изменила приговор суда первой инстанции. Обвиняемый приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. На пять лет он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Увеличен размер материального возмещения вреда в пользу сына погибшей до Br40 тыс.

Приговор вступил в законную силу.-0-