Брестский облсуд начнет рассматривать дело об убийстве восьмимесячной девочки в Лунинце

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд начнет сегодня судебное разбирательство в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в жестоком убийстве восьмимесячной девочки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Трагедия произошла в Лунинце вечером 27 октября 2018 года. Обвинение в совершении преступления предъявлено 26-летней матери ребенка и ее 48-летнему знакомому. Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч.2 ст.139 УК).

В тот день мужчина и женщина вместе распивали спиртные напитки. В момент задержания у хозяйки квартиры было 1,6 промилле алкоголя, у гостя - 1,2. Фигуранты беспричинно, способом, заведомо сопряженным с причинением особых страданий, нанесли девочке не менее 46 травматических воздействий.

В момент происшествия отец ребенка вместе двумя маленькими сыновьями отсутствовал дома. Именно он обнаружил тело дочери с признаками насильственной смерти и сообщил об этом в милицию. Известно, что семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении.-0-