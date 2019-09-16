Брестский облсуд огласил приговор по делу о тройном убийстве в Лунинецком районе

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд сегодня огласил приговор в отношении 67-летнего жителя Лунинца, обвиняемого в убийстве трех человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Трагедия произошла вечером 8 марта в одной из деревень Лунинецкого района. Будучи дома у тещи, житель райцентра во время ссоры выстрелил из охотничьего ружья в свою супругу, ее брата и престарелую мать. Все трое скончались на месте происшествия. После этого мужчина выстрелил себе в голову, однако остался жив.

Суд признал его виновным в убийстве (п.п.1, 2, 6 ч.2 ст.139 УК) и незаконных действиях в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 ст.295 УК). Он приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Также должен будет сестре своей погибшей супруги компенсировать Br25 тыс. в качестве морального вреда.

"Фактически свою вину мужчина не признал. Ссылался на то, что был невменяемым, совершил преступление под воздействием эмоций, не понимал, зачем расстреливает людей. По его показаниям, якобы жена сама сказала ее убить, поскольку уже были другие трупы. Женщина по мобильному телефону вызвала милицию, поэтому он убил ее, а потом решил застрелить и себя. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина осознавал, что делает и находился во вменяемом состоянии", - рассказала старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Татьяна Цибуля.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-