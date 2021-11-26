Брестский предприниматель уплатил крупный штраф за расчеты в валюте

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте индивидуальный предприниматель уплатил крупный штраф за принятую в качестве платежного средства валюту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.

Согласно протоколу об административном правонарушении, мужчина принял $1,3 тыс. в качестве платежного средства за оказание услуг по покраске автомобиля. Вместе с тем закон запрещает операции в иностранной валюте между резидентами.

Суд счел несостоятельными доводы брестчанина, что услугу он оказывал как физическое лицо, поскольку сменил вид деятельности, не знал о запрете на прием валюты в качестве платежного средства, а у заказчика не было других денег.

Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств при рассмотрении дела установлено не было. Однако при назначении наказания суд посчитал необходимым принять во внимание беременность жены ответчика, получение сыном высшего образования на платной основе, нетрудоспособность по инвалидности матери.

В итоге предпринимателю назначили минимальное наказание - штраф в размере ста базовых величин, что составляет Br2,9 тыс., без применения дополнительного взыскания в виде конфискации предмета административного правонарушения.

По результатам рассмотрения жалобы Верховный суд оставил ее без удовлетворения, а решение экономического суда - без изменения. Судебное постановление вступило в законную силу.-0-