Бригадир хозяйства в Лидском районе присвоила 1,3 тонны тритикале

12 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе на даче бригадира хозяйства обнаружили свыше 1,3 тыс. кг зерна нового урожая. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Бригадир одного из сельхозпредприятий Лидского района подозревается в присвоении тритикале. Зерно на ее дачном участке во время рейда обнаружили сотрудники департамента охраны.

"Накануне на одном из полей убирали тритикале. Бригадир заметила недокос и попросила комбайнеров убрать его. После этого техника перемещалась на поле с другими культурами. Зерно необходимо было где-то сгрузить. Для этих целей женщина 1979 года рождения предложила свой дачный участок", - рассказали в милиции.

Зерно оценивается в сумму около Br400. По статье "присвоение либо растрата" возбуждено уголовное дело.-0-