Бригадир МТК Краснопольского района скрыла падеж телят

4 августа, Могилев/ Корр. БЕЛТА/. Бригадир молочно-товарного комплекса Краснопольского района исказила статотчетность и скрыла факт падежа телят. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Прокуратура Краснопольского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней местной жительницы, которой инкриминировано внесение должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенные из корыстной и иной личной заинтересованности, при отсутствии признаков более тяжкого преступления.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, бригадир молочно-товарного комплекса, стремясь избежать дисциплинарной и материальной ответственности за неудовлетворительную организацию работы по сохранности поголовья молодняка крупного рогатого скота и желая приукрасить реальное положение дел, в нарушение должностных обязанностей сокрыла факт падежа телят в январе 2021 года.

Путем внесения заведомо ложных сведений и записей в официальный документ (отчет о движении скота и птицы на МТК формы 311-АПК за январь 2021 года) она не отразила в нем сведения об имевшем место падеже семи голов молодняка КРС. Обвиняемая признала свою вину в полном объеме. Ущерб, причиненный в результате ее противоправных действий, полностью возместила.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Краснопольского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.427 Уголовного кодекса обвиняемой назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства 10%.

Приговор вступил в законную силу.-0-