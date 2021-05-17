Бригадиры двух хозяйств в Гродненской области скрыли падеж скота

17 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бригадирам хозяйств из Гродненской области, скрывавшим падеж скота, инкриминирован служебный подлог. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуроры области проверили, как выполняются меры по обеспечению сохранности крупного рогатого скота. Итогом проверки стало несколько уголовных дел.

В частности, бригадир одного из хозяйств Гродненского района в январе - марте 2021 года вносила в отчеты о движении скота и птицы на ферме заведомо ложные сведения. В том числе о якобы экстренном убое фактически павших животных. На основании этих документов впоследствии искажались данные государственной статистической отчетности.

Прокуратура Гродненской области возбудила в отношении бригадира уголовное дело о служебном подлоге по ч.2 ст.427 УК.

Уголовное дело о подлоге возбуждено также в отношении бригадира сельхозпредприятия в Свислочском районе. Она с февраля 2019-го по декабрь 2020 года вносила в официальные документы данные о реализации 20 голов крупного рогатого скота. В действительности животные пали.-0-