Бросавший камни в служебные автомобили МВД мужчина приговорен к трем годам "химии"

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор мужчине 1985 года рождения за злостное хулиганство, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Обвиняемый 15 ноября с 12.00 по 15.00, находясь на проезжей части и вблизи нее между домами по проспекту Пушкина в Минске, не менее трех раз бросил предметы, в том числе камни, в служебные автомобили войсковой части МВД. Материальный ущерб оценили на общую сумму Br1180. Мужчина пытался еще раз бросить камень, однако угодил в металлическое разграничение проезжих частей.

Суд признал фигуранта виновным в злостном хулиганстве и приговорил к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Гражданский иск заместителя прокурора Фрунзенского района Минска в интересах войсковой части МВД удовлетворен в полном объеме. Обвиняемый должен возместить причиненный имущественный вред. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-