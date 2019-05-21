Буфетчица школы в Россонском районе похищала деньги и продукты

21 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Россонском районе буфетчица одной из школ на протяжении трех месяцев совершала хищения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Женщина 1983 года рождения, работая в должности буфетчика 3-го разряда местного райпо и пользуясь служебным положением, с февраля по апрель похищала деньги из кассы школьного буфета, а также присваивала различные продукты. Правонарушение было установлено во время проверки правоохранителями по факту недостачи товарно-материальных ценностей и денег. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в Br2,7 тыс.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 УК Беларуси (присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено).-0-