Бухгалтер интернет-магазина приговорена к 2,5 года ограничения свободы за хищение более Br9 тыс.

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой женщины, которой инкриминировано мошенничество в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Как установлено в ходе суда, 33-летняя ведущий бухгалтер интернет-магазина с июля по сентябрь 2021 года добавляла в списки на зачисление командировочных расходов и выплату премии тех сотрудников организации, которые на самом деле в командировку не направлялись и которым премия не начислялась. Одновременно с этим она заменила лицевые счета таких коллег на свой счет. После этого для производства платежей подала списки с недостоверными сведениями должностным лицам предприятия, которые не были осведомлены о ее противоправной деятельности. Общая сумма похищенного таким способом превысила Br9 тыс.

Обвиняемая в полном объеме признала свою вину.

Суд учел, что у обвиняемой на иждивении трое малолетних детей. В итоге ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Женщине предстоит выплатить штраф в размере 100 базовых величин (1 БВ - Br32). Кроме того, суд удовлетворил иск интернет-магазина о взыскании с обвиняемой причиненного преступлением материального ущерба.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-