Бухгалтер из Лиды похищала деньги со счетов предприятий

12 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде бухгалтер несколько раз похищала деньги со счетов организаций, в которых работала. Об этом БЕЛТА сообщили в ОБЭП Лидского РОВД.

В феврале 2021 года в поле зрения сотрудников ОБЭП попала главный бухгалтер одного из предприятий Лиды. Женщина с июля 2018 года по январь 2019-го похитила со счета Br23 тыс. Собственник организации решила, что в случае увольнения главбуха лишится этих денег, поэтому сотрудницу оставили на рабочем месте, а похищенную сумму высчитывали из зарплаты частями.

Впрочем, предприятию не удалось вернуть средства. Выяснилось, что бухгалтер с июля 2020 года по февраль 2021-го присваивала наличную выручку от реализации товаров, которую ежедневно передавали кассиры для внесения на банковский счет. Сумма похищенного в итоге возросла до Br42 тыс.

В феврале ОБЭП Лидского РОВД инициировал проверку по этому факту. Главный бухгалтер признала факт хищения. Она оперативно возместила ущерб в полном объеме. Это заинтересовало сотрудников ОБЭП. Они проверили источник доходов лидчанки. Выяснилось, что в марте женщина устроилась главбухом на другое предприятие Лиды. Вскоре она перечислила со счета предприятия на свой личный счет 12 тыс. евро.

По данному факту Лидским РОСК было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК.-0-