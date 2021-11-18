Бухгалтер минского предприятия приговорена к 6 годам колонии за присвоение денег

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бухгалтер УП "АДАНИ" приговорена к 6 годам колонии за присвоение и завладение имуществом путем обмана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Преступные действия совершались длительное время - с 31 декабря 2017 года по 24 июля 2019-го. Бухгалтер, выдавая деньги в иностранной валюте работникам под отчет на расходы, связанные со служебными командировками за границу, в официальных документах завышала эти суммы. При предоставлении работником отчета об израсходованных деньгах она скрывала недостачу, внося заведомо ложные сведения и записи в документы по оформлению кассовых операций. Таким образом она присвоила деньги предприятия на сумму более $71,8 тыс. и 7,2 тыс. евро, а всего на сумму свыше Br163,2 тыс., что составило 6402,45 базовой величины и является особо крупным размером.

Кроме того, бухгалтер с 20 августа по 15 октября 2019 года путем злоупотребления доверием работников УП "АДАНИ", а также обманув работников УП "А1" и некоторых банков, под различными вымышленными предлогами, не намереваясь и не имея возможности исполнить принятые на себя обязательства, скрывая свое крайне неблагополучное финансовое положение, необходимость погашения причиненного ущерба УП "АДАНИ", завладела имуществом этих граждан и юрлиц на общую сумму более Br57,6 тыс., что составило 2260,83 базовой величины и является особо крупным размером.

Суд Минского района приговорил обвиняемую к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 400 БВ, что составляет Br11,6 тыс. Она лишена права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законодательством порядке.-0-