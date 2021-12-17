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17 декабря 2021, 16:20

Бухгалтер предприятия завышала себе зарплату, суд приговорил ее к 5 годам с отсрочкой

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Партизанского района Минска вынес обвинительный приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Перед судом предстала обвиняемая, которая, будучи главным бухгалтером ООО "Колорит Трейд", в течение нескольких лет завышала себе зарплату. С 13 января 2017 года по 5 марта 2020-го, используя систему электронных платежей "Клиент-банк" при начислении и выплате заработной платы сотрудникам, она направляла заведомо ложные сведения в обслуживающие банковские учреждения о размере своей зарплаты, который превышал реальный. Таким образом женщина завладела деньгами ООО на общую сумму более 270,5 тыс., которыми распорядилась по своему усмотрению.

В суде обвиняемая вину признала в полном объеме.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями она приговорена к 5 годам лишения свободы. Однако суд применил отсрочку исполнения наказания на 3 года. Кроме того, женщине придется выплатить штраф в размере 800 базовых величин, что составляет Br23,2 тыс. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.-0-

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