Бункер для опилок разорвался на деревообрабатывающем производстве в Шклове

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бункер для опилок высотой 5 м разорвался на деревообрабатывающем производстве в Шклове, никто не пострадал, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Инцидент возле цеха строганого и клееного бруса на территории филиала "Домостроение" РУП "Завод газетной бумаги" произошел вечером 1 октября. "В 20.23 поступило сообщение о разрыве металлического бункера-накопителя для сбора и транспортировки опилок (3х8 м, высотой 5 м). В результате повреждены 48 кв.м стенок бункера-накопителя. Пострадавших нет", - рассказали в МЧС.

Технологический процесс цеха остановлен. Причина происшествия устанавливается.-0-