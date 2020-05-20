Бункеры для хранения зерна горели в Копыльском районе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели потушили пожар восьми бункеров для хранения зерна в Копыльском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 1.45 спасателям поступила информация о пожаре на территории местного сельскохозяйственного предприятия в деревне Новые Докторовичи. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горела дощатая часть склада, внутри которого находятся восемь бункеров для хранения зерна. В момент возникновения пожара они были пусты.

Огонь уничтожил дощатую часть склада, повредил бункеры активного вентилирования зерна. Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС