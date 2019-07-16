Бутылку с 1,8 кг ртути нашли на дачном участке в Гомельском районе

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на земельном участке в садоводческом товариществе "Спутник-56" найдена ртуть в стеклянной бутылке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.
Сообщение об опасной находке поступило спасателям 15 июля в 09.17. Работники химической службы ПАСО ГОУ МЧС изъяли емкость с 1,8 кг ртути для последующей утилизации.
Вещество не разлилось. Превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Пострадавших нет.-0-
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