Бутылку с 1,8 кг ртути нашли на дачном участке в Гомельском районе

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе на земельном участке в садоводческом товариществе "Спутник-56" найдена ртуть в стеклянной бутылке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингирей.

Сообщение об опасной находке поступило спасателям 15 июля в 09.17. Работники химической службы ПАСО ГОУ МЧС изъяли емкость с 1,8 кг ртути для последующей утилизации.

Вещество не разлилось. Превышений предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Пострадавших нет.-0-