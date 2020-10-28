Бутылку с воспламеняющейся жидкостью забросили в здание ГАИ в Мозыре

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре в здание ГАИ забросили бутылку с воспламеняющейся жидкостью, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Сегодня около 3.30 в Мозыре неизвестный мужчина подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил окно на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Произошло возгорание, которое удалось локализовать в пределах одной служебной комнаты. Пострадавших нет.

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия через минуту после того, как в Мозырский РОВД поступило сообщение от местного жителя, который сообщил о случившемся. Оперативник уголовного розыска попытался тушить возгорание автомобильным огнетушителем, но в итоге огонь потушили пожарные. Никто из сотрудников милиции не пострадал.

В результате пожара в кабинете, где размещается добровольная народная дружина, повреждены стены, пол, подоконник и офисная техника. С наружной стороны здания на стене под разбитым окном краской написали "Возмездие!".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, изымаются предметы и объекты, которые могут иметь отношение к произошедшему. Изучаются записи камер видеонаблюдения, установленных на близлежащих зданиях.

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления. Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Гомельской области Сергей Удовиков.

Мозырским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК.-0-