Бытовую химию, одежду и обувь пытались незаконно ввезти через пункт пропуска "Берестовица"

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники в пункте пропуска "Берестовица" пресекли несколько попыток водителей грузовиков незаконно ввезти товары на территорию Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Граждане Беларуси перевозили в коммерческих целях партии таких товаров, как продукты питания, витамины, бытовая химия, предметы одежды, обуви и другие, при этом скрывали их в кабинах автомобилей. Так, житель Гомеля "не знал", что товар весом более 130 кг нужно декларировать, однако спрятал его в различных полостях кабины авто. Среди перевозимых им многочисленных товаров "для личного пользования" только приправ оказалось более 80 пачек, также там было более 60 наборов шоколадных конфет, три десятка шампуней и другое", - рассказали в ГТК.

Еще один гомельчанин-водитель в ящике для инструментов и под матрацем спального места вез якобы для себя более 150 туб витаминов, два десятка пачек кофе и другие товары. А жители Гродненской и Минской областей в кабинах грузовых авто скрыли брендовую одежду и обувь. Водители утверждали, что их попросили перевезти эти товары через границу незнакомые лица.

Водители привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров).-0-