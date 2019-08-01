Бывшая сотрудница солигорского ломбарда обвиняется в присвоении более Br10 тыс.

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товаровед солигорского ломбарда около пяти месяцев брала из кассы деньги, ее обвиняют в присвоении более Br10 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Солигорским районным отделом СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего товароведа одного из ломбардов райцентра. Она обвиняется по ч.3 ст.211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в крупном размере) УК.

"По данным следствия, 24-летняя девушка с декабря 2018 года по апрель 2019-го работала товароведом в ломбарде и являлась материально ответственным лицом. Действуя в нарушение установленных должностных инструкций, она присвоила вверенные ей средства общества с ограниченной ответственностью на общую сумму Br10,6 тыс.", - проинформировала Татьяна Белоног.

Девушка имела доступ к программе фирмы с базой клиентов, которые оставляли в залог в ломбарде ювелирные изделия и цифровую технику. "Она заполняла от их имени фиктивные залоговые билеты, где указывала якобы оставленные ими изделия и сумму. Потом производила расчет согласно установленным правилам и брала из кассы деньги, которые тратила на личные нужды", - рассказала представитель УСК.

Факт противоправной деятельности обнаружился после инвентаризации товарно-материальных ценностей и наличных денег. Соответствующая информация поступила в правоохранительные органы.

Девушка дала признательные показания, рассказала следователям алгоритм противоправных действий. Причиненный ущерб возместила. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-