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02 ноября 2021, 09:35

Бывшего пинского предпринимателя осудили за убийство 25-летней давности

Фото прокуратуры Брестской области
Фото прокуратуры Брестской области

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу об убийстве в конце 1995 года 30-летнего жителя Минска, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Как установлено в ходе судебного следствия, в начале декабря 1995 года минчанин поставил директору одного из пинских малых предприятий партию сахара и собирался после получения денег вернуться домой в Минск. Однако ни к Новому году, ни к юбилею своей матери в начале января 1996 года он не явился. Родители занялись поисками сына.

Между тем 31 декабря 1995 года в лесу Сарненского района Украины был обнаружен труп неустановленного мужчины со следами насильственной смерти. Позже отец пропавшего минчанина опознал в нем своего сына. На месте происшествия правоохранители обнаружили также воронку от взрыва, изъяли металлические осколки и спусковой рычаг от взрывателя ручной гранаты.

Основной подозреваемый вместе с супругой и малолетним сыном скрылся за пределами Беларуси. В результате разыскных работ было установлено, что он выехал в Россию и проживал там под вымышленным именем. Анкетные данные были изменены и у членов его семьи.

В ноябре 2019 года мужчину задержали сотрудники российской полиции. По запросу Генеральной прокуратуры Беларуси в апреле 2020 года подозреваемого экстрадировали на родину.

Как впоследствии установили сотрудники главного следственного управления Следственного комитета, фигурант, которому в 1995 году было 26 лет, не хотел передавать минчанину деньги за поставленный сахар. Под вымышленным предлогом он склонил потерпевшего выехать в Украину, где в лесном массиве нанес ему удары дубинкой и ногами по голове и телу, а затем подорвал его гранатой РГД-5.

Действия обвиняемого квалифицированы как умышленное убийство из корысти, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда с учетом совершения обвиняемым особо тяжкого преступления и его поведения, которое не свидетельствовало о раскаянии и намерении искупить вину, посчитала невозможным применить сроки давности. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Поданные обвиняемым и его защитником апелляционные жалобы судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.-0-

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