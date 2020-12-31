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31 декабря 2020, 13:27

Бывшего студента БГУИР будут судить за попытку сорвать учебный процесс в университете

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении бывшего студента 3 курса Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), который грубо нарушил общественный порядок, чтобы сорвать учебный процесс в университете, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации Генеральной прокуратуры.

Молодой человек обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждения, а также активное участие в таких действиях.

По материалам дела, обвиняемый 26 октября с 8.30 до 10.30 заходил во время занятий в учебные аудитории университета и агитировал студентов нарушать общественный порядок. Призывал их покинуть аудитории, организовать незаконные забастовку и митинг, участвовать в таких несанкционированных мероприятиях, чтобы сорвать учебный процесс в БГУИР.

В своих показаниях бывший студент пояснил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, который представился членом стачкома университета, и предложил выступить перед студентами с подготовленным для него текстом. Он согласился. В заранее определенном месте обвиняемого уже ждали 20-30 студентов, которые пошли с ним по аудиториям. У них были свои инструкции.

Позже обвиняемый, следуя указаниям неустановленного лица, сбросил настройки мобильного телефона, тем самым удалив их переписку.

Свою вину в преступлении молодой человек признал частично - пояснил, что действительно участвовал в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, однако их не организовывал.

Избранную ранее меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней - заключение под стражу.

Уголовное дело находилось в производстве Советского (города Минска) районного отдела Следственного комитета.-0-

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