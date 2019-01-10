10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов обвиняют во взяточничестве, он находится под стражей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Слуцкого и Стародорожского районов. Дело возбуждено прокуратурой Минской области по ч.3 ст.430 УК (получение взятки лицом, занимающим ответственное положение). Мужчине предъявлено обвинение. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, правоохранители устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.-0-