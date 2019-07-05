Бывшего зампредседателя Мингорисполкома приговорили к 12 годам колонии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска приговорил бывшего чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого к 12 годам колонии, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Доморацкий признан виновным по ч.1 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ч.2 ст.424 УК (злоупотребление властью и служебными полномочиями) и ч.3 ст.430 УК (получение взятки). По совокупности преступлений суд приговорил экс-чиновника к лишению свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима. Назначены также штраф в доход государства в размере Br76,5 тыс., конфискация всего имущества. Андрей Доморацкий по приговору суда лишен на 5 лет права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Гражданский иск заместителя прокурора Минска о взыскании с Андрея Доморацкого в доход государства более Br5 тыс. неосновательно приобретенной выгоды суд удовлетворил в полном объеме.

Срок отбытия наказания исчисляется с сегодняшнего дня. В срок зачтено время заключения под стражу с 7 мая 2018 года до 4 июля 2019 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Родственники собираются обжаловать приговор.

До сентября 2017 года Андрей Доморацкий занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета, затем - начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Как сообщалось, Андрей Доморацкий не признал вину ни по одному из составов предъявленного ему обвинения. Вместе с тем, как отмечал гособвинитель, вина подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

По версии обвинения, в частности, с 1 сентября 2015 по 6 октября 2016 года Андрей Доморацкий в два приема принял взятку в $2,5 тыс. за согласование разрешения круглогодичного функционирования павильона общественного питания. Деньги передавались, как подчеркивал гособвинитель, исключительно в связи с занимаемым должностным положением чиновника.

Еще один эпизод обвинения относился к периоду, когда Андрей Доморацкий был начальником ГУПРа. Он, зная, что фактически рентабельность продаж на конец 2017 года составила 4,1%, для увеличения этого показателя в январе 2018 года отдал указание подчиненным составить допсоглашения к договорам возмездного оказания услуг, заключенных ГУПРом с субъектами хозяйствования, по отношению к которым главное управление осуществляет управленческие функции, а также владельческий надзор. Допсоглашения предусматривали существенное увеличение размера оплаты оказываемых ГУПРу услуг, хотя реально объем таких услуг не вырос. В результате выручка учреждений необоснованно увеличилась, что привело к необоснованному росту показателей рентабельности продаж до 7%.

При этом, говорится в обвинении, обеспечение по итогам 2017 года ГУПР безубыточной работы и достижение показателей рентабельности продаж в 5% было условием освобождения ГУПР с 1 января по 31 декабря 2017 года от перечисления в бюджет Минска 25% арендной платы, полученной от сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности Минска и закрепленного на праве оперативного управления за главным управлением. В результате этих действий бюджет Минска недополучил денежные средства.-0-