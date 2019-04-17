Бывшего зампредседателя Мингорисполкома судят за взяточничество

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска начал разбирательство по уголовному делу в отношении чиновника Мингорисполкома Андрея Доморацкого, передает корреспондент БЕЛТА.

До сентября 2017 года он занимал должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета, затем - начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Фигурант обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении служебными полномочиями, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. По версии обвинения, в частности, с 1 сентября 2015 по 6 октября 2016 года он в два приема принял взятку в $2,5 тыс. за согласование разрешения круглогодичного функционирования павильона общественного питания. Деньги передавались, как подчеркнул гособвинитель, исключительно в связи с занимаемым должностным положением чиновника.

Второй эпизод обвинения касается хищения путем злоупотребления служебными полномочиями и относится к периоду, когда Андрей Доморацкий был начальником ГУПРа. Он, зная, что фактически рентабельность продаж на конец 2017 года составила 4,1%, для увеличения этого показателя в январе 2018 отдал заведомо незаконное указание подчиненным составить допсоглашения к договорам возмездного оказания услуг, заключенных ГУПРом с субъектами хозяйствования, по отношению к которым главное управление осуществляет управленческие функции, а также владельческий надзор. Допсоглашения предусматривали существенное увеличение размера оплаты оказываемых ГУПРу услуг, хотя реально объем таких услуг не вырос.

В результате выручка учреждений необоснованно увеличилась, что привело к необоснованному росту показателей рентабельности продаж до 7%.

При этом, говорится в обвинении, обеспечение по итогам 2017 года ГУПР безубыточной работы и достижение показателей рентабельности продаж в 5% было условием освобождения ГУПР с 1 января по 31 декабря 2017 года от перечисления в бюджет Минска 25% арендной платы, полученной от сдачи в аренду (субаренду) недвижимого имущества, находящегося в собственности Минска и закрепленного на праве оперативного управления за главным управлением. В результате этих действий бюджет Минска недополучил денежные средства в особо крупном размере.

Андрей Доморацкий не признает вину ни по одному из составов предъявленного ему обвинения. Вместе с тем, как отметил гособвинитель, вина подтверждается показаниями свидетелей, письменными материалами дела.

В суде объявлен перерыв до 23 апреля.

Под стражей фигурант находится с 7 мая 2018 года.-0-