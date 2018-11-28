Бывшему директору "Барановичи коммунтеплосеть" ужесточили наказание за взятки

28 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский областной суд по протесту прокуратуры ужесточил наказание бывшему директору КУПП "Барановичи коммунтеплосеть", сообщила БЕЛТА старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.

В начале октября суд Барановичского района и города Барановичи приговорил бывшего руководителя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.430 (повторное получение взятки) УК. Всего в деле фигурировали пять эпизодов получения незаконных денежных вознаграждений на общую сумму Br20 тыс. Кроме того, за победу на тендерных торгах одна из фирм-участниц поставила ему окна ПВХ за треть цены от реальной стоимости. Свою вину бывший руководитель признал полностью.

"Приговор был опротестован в связи с мягкостью назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда удовлетворила протест. Фигуранту увеличено основное наказание до 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также ужесточено дополнительное наказание: он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на пять лет", - пояснила старший помощник межрайпрокурора.

Кроме того, с мужчины в доход государства взыскана необоснованно приобретенная выгода.

Директор КУПП "Барановичи коммунтеплосеть" был задержан с поличным 27 февраля. Из личного автомобиля руководителя оперативники изъяли конверт с Br3 тыс., которые он получил от коммерческой структуры.-0-