Бывшие сотрудники вынесли с предприятия в Барановичах почти 1,3 тыс. л топлива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах бывшие сотрудники вынесли с предприятия почти 1,3 тыс. л топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Барановичский ГОВД обратился предприниматель. Мужчина рассказал, что с территории огражденного забором предприятия пропало дизельное топливо: сначала 1 тыс. л, а потом еще 280 л.

С помощью камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили личности ночных гостей. Ими оказались неработающие жители Барановичей 23 и 25 лет. Молодые люди ранее работали в этой организации, поэтому знали о наличии топлива и его местонахождении.

"Товарищи, проникнув на территорию, находили канистры, затем поочередно перебрасывали их через забор. На другой стороне находилась машина, предназначенная для перевозки добытого. Они наведывались дважды. Вырученные деньги подельники тратили на спиртное", - отметили в УВД.

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