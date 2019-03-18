Бывшие супруги из Столбцов обвиняются в убийстве пенсионера

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области установлены обстоятельства жестокого убийства 60-летнего жителя Столбцов. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Убийство произошло в августе 2018-го. Соседи одинокого пенсионера видели, что в его доме горит свет, но входная дверь была заперта, а хозяина не было видно. Сообщение в милицию поступило 31 августа. Следственно-оперативная группа обнаружила на кухне в доме тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. Согласно заключению экспертов УГКСЭ по Минской области, смерть наступила за три дня до обнаружения трупа.

По подозрению в убийстве сотрудники милиции на следующий день в Дзержинске задержали 33-летнего мужчину и его 30-летнюю бывшую супругу. Оба - ранее судимые жители Столбцовского района. По результатам расследования им предъявлено обвинение по п. 6, 15 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц) и ч.2 ст.205 УК (кража, совершенная, группой лиц).

"Установлено, что 28 августа 2018 года они были в Столбцах и зашли в дом к ранее незнакомому им мужчине. Во время распития спиртного произошел конфликт на почве ревности. В ссоре 33-летний мужчина сначала стал избивать хозяина руками и ногами, а потом вместе с женщиной нанес ему более 30 ударов ножом и разбитой стеклянной бутылкой. Когда пенсионер перестал подавать признаки жизни, фигуранты похитили его кошелек и скрылись, закрыв входную дверь на ключ", - рассказала Татьяна Белоног.

На допросах задержанные давали противоречивые показания, перекладывая вину друг на друга. Были проведены проверки показаний на месте, получены результаты назначенных экспертиз. Во время осмотров обнаружен выброшенный фигурантами пакет с орудиями преступления и иными вещественными доказательствами. Согласно заключению психолого-психиатрических экспертиз бывшие супруги отдавали отчет своим действиям и могли ими руководить.

Мужчина и женщина находятся под стражей. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-