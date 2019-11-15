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15 ноября 2019, 17:37

Бывших топ-менеджеров БелОМО приговорили к 5 и 3 годам лишения свободы

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Первомайского района Минска сегодня постановлен приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении бывших генерального директора ОАО "Минский механический завод имени С.И.Вавилова" - управляющая компания холдинга БелОМО" и его заместителя. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе суда.

Экс-гендиректор Вячеслав Бурский обвинялся по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), а его заместитель Владимир Кискин - по ч.2 ст.430 УК. Приговором суда Вячеслав Бурский признан виновным, и на основании ч.3 ст.430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием его в исправительной колонии усиленного режима. Также он на 5 лет лишается права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Он был взят под стражу в зале суда.

Владимир Кискин также признан виновным, и на основании ч.2 ст.430 УК ему назначено 3 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Он также на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, и был взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, фигурантам дела было выдвинуто обвинение в том, что с начала 2009 года по 23 января 2019-го они приняли от гендиректора ЗАО "Оптрон-ИТ" (Россия) не менее Br22,2 тыс. По данным правоохранителей, должностные лица БелОМО во время рабочей встречи с участием руководителя российского ЗАО согласились на систематическое (не реже раза в квартал) получение от него взяток. Взамен обещали содействие в заключении и исполнении в установленные сроки договоров между Минским механическим заводом имени С.В.Вавилова и ЗАО по изготовлению и поставке в адрес заказчика комплектов деталей комплексов самообороны.

После этой встречи фигуранты договорились, что во время рабочих командировок в Россию заместитель будет получать от руководителя московского ЗАО деньги, а потом, прибыв в Беларусь, передавать гендиректору 25% полученной суммы, а оставшимися деньгами распоряжаться по своему усмотрению. Деньги передавались в Москве на территории Белорусского железнодорожного вокзала, аэропортов Домодедово или Внуково, в офисе ЗАО.

Во время показаний в суде бывший руководитель БелОМО пояснил, что суммам взяток не придавал особого значения. Воспринимал эти деньги как подарок за решение технических вопросов в интересах иностранного субъекта хозяйствования. Будучи в СИЗО (там он находился около 2 месяцев), обвиняемый написал явку с повинной.

Бывший гендиректор, который возглавлял БелОМО с 1992 года, был задержан в конце января текущего года. Оба фигуранта ранее не судимы. Вину они признали полностью и раскаялись.-0-

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