Бывший айтишник из Гродно угрожал расправой минским милиционерам

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Московского РУВД Минска установили мужчину, угрожавшего сотрудникам милиции применением насилия. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
"Им оказался 30-летний житель Гродно, бывший айтишник. Поддавшись негативному влиянию экстремистских Telegram-каналов, где публиковались номера телефонов правоохранителей, мужчина писал им угрозы и оскорбления. Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - рассказали в ГУВД.
Подозреваемого задержали. Ранее он привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.-0-