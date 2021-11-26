Бывший актер театра стал обвиняемым по уголовному делу за разжигание социальной вражды

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области расследуется уголовное дело о разжигании социальной вражды, клевете, оскорблении Президента и представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2020 года 48-летний житель Могилева Вячеслав Сикора, используя свои страницы в различных социальных сетях, публиковал доступные для свободного просмотра видеоролики, направленные на возбуждение вражды по признаку социальной принадлежности. В них мужчина не стеснялся в своих высказываниях, оскорбляя Президента и сотрудников правоохранительных органов, призывал к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, и неповиновению органам власти.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что могилевчанин ранее являлся актером драматических театров Беларуси, а также кинорежиссером и сценаристом некоторых проектов.

Следователями допрошены родственники, проведены осмотры и обыски по месту жительства, назначен ряд экспертиз. Изъята компьютерная техника и мобильные устройства, из которых извлечена и проанализирована имеющаяся в них информация. К материалам дела приобщены заключения экспертиз. Установлено также, что ранее могилевчанин неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку иной социальной принадлежности), ст.188 (клевета), ч.1 ст.368 (оскорбление Президента Республики Беларусь) и ч.1 ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей) УК.

По ходатайству следователей прокурором в отношении могилевчанина санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако мужчина скрылся от органов уголовного преследования до возбуждения уголовного дела и в настоящее время объявлен в международный розыск.

По словам Татьяны Старосотниковой, за 10 месяцев текущего года следственными подразделениями Могилевской области по фактам разжигания социальной вражды, клеветы, оскорблений Президента и представителей власти возбуждено 240 уголовных дел.-0-