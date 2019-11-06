Бывший директор Департамента по авиации Минтранса осужден за взятки на 9 лет колонии

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимира Костина. За совершение ряда коррупционных преступлений он осужден на 9 лет колонии усиленного режима. Такая информация размещена на сайте Верховного суда, сообщает БЕЛТА.

Экс-руководитель департамента признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.430 УК (получение взятки), ч.3 ст.426 УК (превышение служебных полномочий). "Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет. Кроме того, с него взыскан в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме, превышающей Br211 тыс.", - проинформировали в пресс-службе ВС.

По делу проходили также инженер-инспектор по авиационной безопасности и безопасности полетов ООО "Авиастар" и командир воздушного судна филиала "Борисовские электрические сети" РУП "Минскэнерго". Первый признан виновным в даче взятки в крупном размере. На основании ч.2 ст.431 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Командир воздушного судна обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.16 УК и ч.1 ст.380 УК, ч.2 ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). По решению суда ему предстоит выплатить штраф на Br5,1 тыс.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как информировал КГБ, Владимир Костин был задержан 20 марта 2018 года с поличным при получении взятки, размер которой составлял $3,5 тыс. Также тогда был задержан и мужчина, которые передавал руководителю деньги.-0-